Manisa Büyükşehir'den Sağlıklı Bilgilendirme

Manisa Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara sunduğu hizmetlerin yanında sosyal belediyecilik anlayışıyla bilgilendirme hizmetini de yerine getiriyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Prostatlı Hayat Derneği işbirliği ile Kültür Merkezi Lale Salonu'nda kanser, prostat kanseri ve kanser hastasında ağrılara yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi.

Seminere Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Seminerde bilgiler Prostatlı Hayat Derneği Başkanı Prof. Dr. Talha Müezzinoğlu ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı'dan Prof. Dr. İdil Tekin tarafından verildi. Prof. Dr. Müezzinoğlu seminerde kanser nedir, neden kanser olunur, kanserin vücuda etkileri, egzersizin kansere etkisi ve prostat kanseri konularında dinleyicilere bilgiler aktarırken, Prof. Dr. İdil Tekin ise kanser hastalarının karşılaştığı ve yaşadığı ağrılar üzerine bilgilendirmede bulundu. Yapılan bilgilendirmelerin ardından dinleyicilerden gelen sorular yanıtlanarak, dinleyiciler aydınlatıldı. Seminer sonunda Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal tarafından Prostatlı Hayat Derneği Başkanı Prof. Dr. Talha Müezzinoğlu ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı'dan Prof. Dr. İdil Tekin'e hediye takdiminde bulundu.

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