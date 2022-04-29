Manisa Büyükşehir'den Mezarlıklara Ücretsiz Ring Hizmeti

HİSARCIK, KÜTAHYA (Bültenler) - Uygulama kapsamında belirlenen başlangıç duraklarından gidiş-dönüş şeklinde, 09.00-20.00 saatleri arasında Manisa Merkez için Kırtık Mezarlığına ulaşım sağlanacağı, ilçeler için de ilçe merkezlerinde bulunan ulaşım birimlerinden gerekli bilginin alınabileceği belirtildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, dini bayramlarda kabristanlara ücretsiz ulaşım hizmetine, bu yıl da devam ediyor. Uygulama kapsamında

arife ve bayramın ilk iki günü ücretsiz servis hizmeti verilecek. Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, vatandaşların mezarlık ziyaretlerini daha rahat sağlaması için Kırtık Mezarlığına ücretsiz ulaşım sağlanacağını belirterek, "01 Mayıs arife günü ve bayramın 1. günü olan 2 Mayıs Pazartesi günü 09.00-20.00 saatleri arasında belirlenen başlangıç ve bitiş duraklarından gidiş-dönüş şeklinde her saat başı mezarlık ziyareti yapmak isteyen vatandaşlarımıza yönelik ücretsiz taşıma hizmeti vereceğiz. Benzer uygulama ilçelerimizde de yapılacaktır. İlçelerimizden mezarlık ziyareti yapmak isteyen vatandaşlarımız ilçe ulaşım birimimizden güzergah ve saat bilgilerini alabilirler. Bu vesileyle tüm hemşerilerimizin Ramazan Bayramı'nı şimdiden tebrik ediyorum"dedi.

Manisa Merkez Servis Güzergâhları

1- Uncubozköy Cami, İzmir Caddesi, Akmescit Mahallesi Şeyh Fenari Cami,İki Lüleli Cami, Sultan Önü,Alaybey Zabıta, Kırtık Mezarlık.

2- TOKİ 2, Göçmen Konutları, Atatürk Kentpark, Millet Çarşısı, Tarzan Bulvarı, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Lale Meydanı, Mimar Sinan Bulvarı, İtfaiye, Şoförler Cemiyeti, Eski Garaj, Öğretmenevi, İstasyon, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Kırtık Mezarlığı.

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