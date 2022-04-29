Manisa Büyükşehir'den Bayramda Ücretsiz Ulaşım Hizmeti

Yapılan açıklamada, her bayram olduğu gibi bu bayram da Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren kırmızı otobüsler ve elektrikli otobüslerin Ramazan Bayramı boyunca ücretsiz hizmet vereceği ifade edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki kırmızı otobüsler ve elektrikli otobüsler, 2-3-4 Mayıs tarihlerinde ücretsiz olarak hizmet verecek. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz bayramlarda olduğu gibi bu yıl da Ramazan Bayramı'nda Büyükşehir Belediyemiz bünyesindeki araçlar ücretsiz olarak hizmet verecek.Manisalı hemşerilerimiz bu sayede hem bayram ziyaretlerini hem de diğer ihtiyaçlarını ulaşım sorunu olmadan karşılayabilecekler. Bu vesileyle tüm Manisalıların ve Türk-İslam âleminin de bayramını kutluyoruz" ifadelerinde bulunuldu.

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