Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli OSB İşbirliğiyle İtfaiye Amirliği Kurulacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Organize Sanayi Bölgesi arasında imzalanacak olan protokolle bölgeye itfaiye amirliği kurulacak. Salihli Organize Sanayi Bölgesi tarafından yapılacak olan itfaiye birimine Manisa Büyükşehir Belediyesi de personel desteği sağlayacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Organize Sanayi Bölgesi arasında imzalanacak olan protokolle bölgeye itfaiye amirliği kurulacak.

Salihli'de, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Organize Sanayi Bölgesi güzel bir işbirliğine imza atıyor. Bu kapsamda, alan ve kapsam olarak genişleyen bölgeye ihtiyaç haline gelen itfaiye birimi Salihli Organize Sanayi Bölgesi tarafından yapılacak. Tefrişat ve araçları da Salihli Organize Sanayi Bölgesi tarafından karşılanacak olan itfaiye birimine Manisa Büyükşehir Belediyesi de personel desteği sağlayacak. Bunun yanı sıra kurulacak olan itfaiye amirliği ihtiyaç halinde yakın mahallelerde de görev alacak. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, Salihli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Demir ve Bölge Müdürü Çağrı Duygu'yu ziyaret etti. Öztozlu ve beraberindekiler mevcut itfaiye araçlarını ve yürütülen itfaiye amirliği çalışmalarını inceledi.

Bölgede itfaiye amirliği oluşturulmasının önemine değinen Salihli OSB Başkanı Mehmet Demir, "Burada en önemli desteklerden biri Manisa Büyükşehir Belediyesinden. Bölgede bir itfaiye tesisimiz olacak. Hem fabrikalarımız için, hem de civar köylerimiz için önemli. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız başta olmak üzere Salihli Belediye Başkanımızın da destekleriyle kısa süre süre içerisinde itfaiye amirliğimizi hizmete açacağız" dedi. - MANİSA