Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ, Selendi'de alt ve üstyapı çalışmalarını sürdürüyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Selendi ilçesinde alt ve üstyapı çalışmalarını sürdürürken Akhisar ilçesine bağlı Beyoba Mahallesi'nde de ilave kanalizasyon hattı çalışması gerçekleştirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Selendi ilçesinde alt ve üstyapıda çalışmalarını sürdürürken Akhisar ilçesine bağlı Beyoba Mahallesi'nde de ilave kanalizasyon hattı çalışması gerçekleştirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Selendi ilçe tarihinin en büyük yatırımı olan alt ve üstyapı dönüşümü hızla devam ediyor. Bir yandan sağlıklı altyapı için çalışmalar yürütülürken ardından da bozulan yolda kilit parke çalışmaları devam ediyor. Özveriyle devam eden çalışmaları Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Selendi Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Akkoç, Selendi Muhtarlar Derneği Bünyamin Demir ve mahalle muhtarları ile birlikte inceledi.

Altyapı çalışmalarının ardından hızla üstyapı çalışmalarının başladığını belirten Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün önderliğinde biliyorsunuz, Selendi'de altyapı dönüşümü başlatmıştı. MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatları tamamen yenileniyor. Ayrıca bir atık su arıtma tesisi inşaatı da devam ediliyor. Altyapı çalışması tamamlanan Atatürk Caddesi ve Adnan Menderes Caddesi'nde prestij cadde çalışmasını tamamlamıştık. Bu yıl yaptığımız ihale kapsamında Fatih Mahallesi'nde altyapı çalışmaları biten bölgelerde parke çalışmalarına başladık. Ardından da Karşıova Mahallesi'nde çalışmalarımıza başlayacağız. MASKİ Genel Müdürlüğümüzün altyapı çalışmalarını tamamladığı bölgelerde hızla üstyapı çalışmasına başlayacağız. Selendi ilçemiz için yapılan yolların hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Beyoba Mahallesi'ne ilave kanalizasyon hattı

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelindeki altyapı sorunlarını çözüme kavuşturmak amacıyla yatırımlarına devam ediyor. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Akhisar ilçesine bağlı Beyoba Mahallesi'nde ilave kanalizasyon hattı çalışması gerçekleştirildi. Çalışmalarla birlikte mahalledeki kanalizasyon sorunu çözüme kavuşarak daha sağlıklı altyapı sağlandı. - MANİSA