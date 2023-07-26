Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ, Saruhanlı'da Yangın Mağdurlarına Yardım Etti

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü, orman yangınlarıyla sarsılan Saruhanlı'da yaraların sarılması için seferber oldu. Ekipler yangının ortaya çıkardığı olumsuzlukların giderilmesi noktasında çalışmalarını sürdürürken, yangın bölgesinde çalışan personele akşam 250 kişilik tavuklu pilav ve ayran, gündüz de kumanya dağıtımı gerçekleştirildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü, orman yangınlarının yaşandığı Saruhanlı'da ilk andan itibaren vatandaşların yanında oldu. Yangının kontrol altına alınması için ilgili kurumlarla birlikte yoğun bir şekilde çalışma gerçekleştiren Büyükşehir ve MASKİ ekipleri, yaraların sarılması noktasında da seferberlik ilan etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy, Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Onur Pabuçcuoğlu, MASKİ Genel Müdürlüğü İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Güray Coşkun ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri, yangından en çok etkilenen mahallelerden olan Sarısığırlı Mahallesi'ni ziyaret etti.

Sarısığırlı Mahalle Muhtarı Kazım Özkan ile bir araya gelen Büyükşehir ve MASKİ heyeti, mahallelilere Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak yangının getirdiği olumsuzlukların giderilmesi noktasında üzerlerine düşeni yapacaklarını belirten Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy, hem Manisa Büyükşehir Belediyesinin hem de MASKİ Genel Müdürlüğünün tüm ekipleriyle bölgede çalışma yürüttüğünü söyledi.

Öte yandan Manisa Büyükşehir Belediyesi, yangının kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede çalışan ekipleri de unutmadı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı aşevi ve sıcak yemek aracı, yangın bölgesinde çalışan ekiplere 250 kişilik tavuklu pilav ve ayran dağıtımı gerçekleştirdi. Büyükşehir ekipleri, gündüz de bölgede görev yapan ekiplere ve vatandaşlara kumanya dağıttı. Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy, Manisa Valiliği öncülüğünde bölgede kriz masası oluşturulduğunu, yaraların sarılması noktasında ilk andan itibaren olduğu gibi, bundan sonra da evi yanan ailelere eşya yardımı gibi bir çok destekle vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini de ifade etti. - MANİSA