Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Lisesi Kavşağı'nda Asfalt Çalışması Gerçekleştirdi

Manisa il genelinde asfalt çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde Manisa Lisesi Kavşağı'nı Avni Gemicioğlu Caddesi ile İbrahim Gökçen Bulvarı'na bağlayan yolda sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi. Çalışmanın Pazartesi gününe kadar tamamlanarak, yolun trafiğe açılmasının hedeflendiği belirtildi.

Asfalt sezonunu 750 kilometre hedefiyle açan ve bu hedefini rekor bir seviyeye yükselten Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Şehir merkezinde de prestij cadde düzenlemesi yapılan bölgelerde sıcak asfalt çalışmaları yürüten Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Manisalıların hafta başına konforlu yollarda başlaması amacıyla Manisa Lisesi Kavşağı'nı İbrahim Gökçen Bulvarı ile Avni Gemicioğlu Caddesi'ne bağlayan yolda sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Hedef, yolu pazartesi gününe hazır hale getirmek

Pazar günü olmasına rağmen gecenin ilerleyen saatlerine kadar çalışarak, asfaltlama işlemlerini tamamlamayı hedeflediklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Geçtiğimiz günlerde İbrahim Gökçen Bulvarı ve Avni Gemicioğlu Caddesi'nde alt yapı ve üst yapı yenileme çalışmaları gerçekleştirmiştik. Fakat iki caddenin kesiştiği Manisa Lisesi kavşağı olarak bilinen alanda trafik yoğunluğu olması sebebi ile trafik yoğunluğunun az olduğu pazar gününe planlamamızı yaptık. Yaklaşık 500 ton civarında sıcak asfalt çalışmasının yanında hem eski asfaltın kaldırılması hem de yeni asfaltın yapım sürecini tamamen kendi ekiplerimizle aynı günde tamamlamak için 7/24 çalışma anlayışı ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Başkanımız Sayın Cengiz Ergün öncülüğünde hemşehrilerimizi konforlu yollarla buluşturmak amacıyla hizmetlerimiz sürecek" dedi. - MANİSA