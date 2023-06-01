Manisa Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Dairesi Başkanlığına 25 yeni traktör arkası tanker teslim etti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, İtfaiye Dairesi Başkanlığının yenilenen ekipmanlarının tanıtımı ile mahalle muhtarlarının acil durumlarda kullanması amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınan 25 adet traktör arkası tankerin teslim törenine katıldı.

İtfaiye Dairesi Başkanlığının yenilenen ekipmanlarının tanıtımı ile mahalle muhtarlarının acil durumlarda kullanması amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınan 25 adet traktör arkası tankerin teslim töreni, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Manisa'da 56 itfaiye noktası 160 araç ve 643 personel

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa'nın büyükşehir olmasıyla birlikte tüm hizmetlerde olduğu gibi, tamamen Büyükşehir Belediyesi sorumluluğuna geçen itfaiyecilik hizmetlerine de hassasiyetle yaklaştıklarını söyledi. Başkan Ergün, "İtfaiyeye yapılan yatırım, insana yapılan yatırımdır anlayışıyla itfaiyemizin tüm araç gereçlerini, makine ve ekipmanlarını baştan aşağı yeniledik. Yaptığımız çalışmalarla ilimiz genelinde 56 itfaiye noktamızdaki 160 araç ve 643 personelimizle acil durumlara karşı hazır durumdayız. Nüfusa oranla en çok itfaiye noktası olan şehirler arasında İstanbul ve Konya'nın ardından üçüncü sırada yer alan Manisa'mızda hemşerilerimizin can ve mal güvenliğine büyük önem veriyoruz" dedi.

Tanker sayısı 148'e ulaştı

Özellikle kırsal bölgelerdeki köylerde meydana gelen yangınlara hızlı müdahale etmek için daha önce 123 adet traktör arkası yangın söndürme tankerinin mahalle muhtarlarına teslim ettiklerini hatırlatan Başkan Ergün, "Bugün de 25 adet yeni tankeri muhtarlarımıza teslim ederek, bu sayıyı 148'e çıkarıyoruz. Böylece, oluşabilecek can ve mal kayıplarının da önüne geçmiş olacağız. Tabii ki her zaman vurguladığım gibi, Allah kullandırmayı nasip etmesin. Ancak bizler, önlemimizi almak zorundayız" dedi.

Büyükşehir İtfaiyesine Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası

Kahramanmaraş merkezli depremlere de değinen Başkan Ergün, "Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 7,7 ve 7,6 şiddetinde yaşanan bu büyük felaketin haberini alır almaz itfaiyemiz hızla harekete geçti ve Osmaniye'de arama-kurtarma çalışmalarına dahil oldu. Osmaniye'deki görevini tamamladıktan sonra da Adıyaman'a geçen ekiplerimiz, toplamda 12 gün afet bölgesinde çalışma yürüttü. O acı süreçte Büyükşehir ve MASKİ olarak 127 aracımız ve 390 personelimizle yaraların sarılması için devletimizin ve milletimizin yanında olduk. Halihazırda bir itfaiye ekibimiz de Kahramanmaraş'taki çadır kentte yangın riskine karşı bölgede görevini sürdürüyor. İtfaiyemizin yaptığı bu çalışmalar, Cumhurbaşkanlığımız tarafından Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası ve Nişanıyla ödüllendirildi. Bunu da belirtmek istiyorum" diye konuştu.

Ekipman ve tankerleri inceledi

İtfaiye ekipmanları tanıtımı ve traktör arkası tankerlerin teslim törenine katılanlara teşekkür eden Başkan Ergün, şunları kaydetti:

"Özverili ve fedakar bir şekilde hem şehrimizde hem de ihtiyaç duyulduğunda yurdumuzun her köşesinde insanlarımızın yardımına koşan İtfaiye Dairesi Başkanlığımızın personellerine teşekkür ediyor, hepsinden Allah razı olsun diyorum. Bu vesileyle traktör arkası tankerler ve yeni ekipmanların hayırlı olmasını diliyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum."

Konuşmanın ardından Başkan Ergün, itfaiye ekipmanlarını inceledi ve traktör arkası tankerlerin teslimini gerçekleştirdi. Törende, Cumhurbaşkanlığı tarafından İtfaiye Dairesi Başkanlığına verilen Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası ve Nişanı, Başkan Ergün'e takdim edildi. Tören, günün anısına hatıra fotoğrafları çektirilmesiyle son buldu. - MANİSA