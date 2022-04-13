Manisa Büyükşehir Belediyesi, Bütçesiyle Yine Fark Yarattı

MANİSA (Bültenler) - disiplini ile dengenin korunduğunu belirten Denetim Komisyonu Başkanı Salih Tekeli, "2021 yılı gider bütçesi 1 milyar 433 milyon 426 bin TL ile yüzde 96,20 oranında gerçekleşmiştir. Bütçenin yüzde 46,13'ü yatırımlara ayrılmıştır. Gelir bütçesinde ise yüzde 115,87 oranında gerçekleşme meydana gelmiştir. Bütçe yönetiminde bütçe disiplini ile dengenin korunması sağlanmış ve 2021 yılı bütçesinde 38 milyon 77 bin 231 TL bütçe fazlası verildiği görülmüştür" dedi.

Nisan Ayı Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'nda, Manisa Büyükşehir Belediyesinin 2021 yılı Denetim Komisyonu raporunun okunması gerçekleştirildi. Komisyon Başkanı Salih Tekeli, "Komisyonumuz 28 Ocak 2022 tarihinde toplanmış ve 29 iş günü ve üyelerinin tam katılımı ile çalışmalarını sürdürmüştür. Büyükşehir Belediye hizmet binasında, Büyükşehir'e bağlı çeşitli hizmet binalarında ve MASKİ Genel Müdürlüğü hizmet binasında tam katılımla çalışma yapılmıştır. Covid-19 salgını nedeniyle gerekli kurallara riayet edilerek, çalışma yürütülmüştür. Toplantılarımıza Büyükşehir yönetimi, MASKİ yönetimi, bağlı şirketlerin genel müdürleri katılım göstermiştir. Tüm yetkililer, sorduğumuz sorulara eksiksiz cevaplar vermişlerdir. 2021 yılı 1 milyar 490 milyon TL gider bütçesi ön görülmüş, 1 milyar 433 milyon 426 bin TL ile yüzde 96,20 oranında gerçekleşme meydana gelmiştir. Bütçenin yüzde 46,13'ü yatırımlara ayrılmıştır" dedi.

Büyükşehir, Bütçe Fazlası Verdi

Büyükşehir Belediyesinin 2021 yılı gelir bütçesine de değinen Tekeli, şunları söyledi: "2021 yılında gelir bütçesi, 1 milyar 270 milyon TL olarak tahmin edilmiş olup, 1 milyar 471 milyon 503 bin 493 TL ile yüzde 115,87 oranında gerçekleşme meydana gelmiştir. Bütçe yönetiminde bütçe disiplini ile dengenin korunması sağlanmış ve 2021 yılı bütçesinde 38 milyon 77 bin 231 TL bütçe fazlası verildiği görülmüştür. Yapılan incelemede tüm birimlerin mevzuat hükümlerine uygun hareket ettiği, kaynakların verimli kullanıldığı tespit edilmiştir. Denetim Komisyonumuza açık ve şeffaf bir şekilde Genel Sekreterimiz, Genel Sekreter Yardımcılarımız, MASKİ Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcıları, SPİLAŞ, MANULAŞ ve BESOT Genel Müdürleri, daire başkanları ve tüm çalışanlara teşekkür ediyoruz."

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