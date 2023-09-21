Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar'a Yeni İtfaiye Amirliği Kazandırıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar ilçesine yeni bir itfaiye amirliği kazandırmak için çalışmalara başladı. Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ve Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Akhisar İtfaiye Amirliği'nde yapılan çalışmaları inceledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Akhisar ilçesine kazandıracağı yeni itfaiye amirliği için çalışmalar başladı. Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya ile birlikte Akhisar İtfaiye Amirliği'nde başlayan çalışmaları inceledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Akhisar'a kazandıracağı yeni itfaiye amirliğinde çalışmalar başladı. Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya ve teknik ekiplerle birlikte zemin çalışmaları yapılan alanda incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Akhisar ilçemizde mevcut itfaiye binasının bulunduğu alanda Manisa Büyükşehir Belediyemiz tarafından Gençlik Merkezi ve Koordinasyon Binası yapılacak. O yüzden İtfaiye Hizmet Binasını yeni alanına taşıyoruz. 12 araçlık itfaiye aracı garajı, 24 kişilik yatakhane, 30 personellik bekleme alanı, 16 kişilik yemekhane ve giyinme-soyunma odaları projede yer alıyor. Tamamen modern bir itfaiye hizmet binası olacak. İdari binası, otoparkı, bahçesiyle güzel bir projeyi daha Akhisar'a kazandıracağız. Hayırlı olsun" diye konuştu.

Konuşmanın ardından yeni itfaiye alanında işlerin kazasız belasız ilerlemesi için dualar okundu, kurban kesimi gerçekleştirildi. - MANİSA