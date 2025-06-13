Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in Ölümüyle İlgili Soruşturma Derinleşiyor

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in Ölümüyle İlgili Soruşturma Derinleşiyor
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma sürerken, havuzun makine dairesindeki motor inceleniyor. Ek bilirkişi raporu talep edildi.

MANİSA Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in (48) oturduğu sitede havuzun makine dairesinde elektrik akımına kapılıp yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturma sürerken, olayla ilgili ek bilirkişi raporu istendi. Bilirkişi raporu kapsamında daha önce de tamir edildiği öğrenilen havuzun makine dairesindeki motor sökülerek incelemeye alındı.

Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 9 Haziran'da yaşamını yitirdi. Zeyrek'in cenazesi, bir gün sonra Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda kılınan cenaze namazı ardından toprağa verildi. Zeyrek'in ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, villanın havuzun suyu boşaltıldı, çevresi ve makine dairesinin bulunduğu kesim çitlerle çevrildi. Soruşturma derinleştirilirken, ek bilirkişi raporu istendi. Ek bilirkişi raporu kapsamında daha önce de tamir edildiği öğrenilen havuzun makine dairesindeki motor sökülerek incelemeye alındı. Elektrik akımının motordan kaynaklanıp kaynaklanmadığına bakılıp, raporlanacağı belirtildi. Öte yandan Başkan Zeyrek'in, olay günü havuza girip çıktıktan sonra bir süre oturduğu, suyu bulanık görmesi üzerine de makine dairesine çıplak ayakla inerken elektrik akımına kapıldığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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