Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in Ölümü Üzerine Soruşturma: 2 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı. Soruşturma derinleştiriliyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu, savcılığa ulaştı.

Rapora göre, olayda ihmali olduğu değerlendirilen havuzun bakımından sorumlu Yalçın Ö. ile kaçak akım durumunu bildirmediği belirlenen sitenin bakım ve güvenlik işlerinden sorumlu Ahmet S. gözaltına alındı.

Raporda yer alan teknik bulgular doğrultusunda soruşturmanın derinleştirileceği, yeni gözaltı talimatlarının verileceği öğrenildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı havuzun makine odasındaki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, ağır yaralı halde kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 9 Haziran'da vefat etmişti.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel
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