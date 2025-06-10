Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in Cenazesi Alındı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in Cenazesi Alındı
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in cenazesi, hastaneden eşinin yanı sıra Manisa Valisi ve CHP Genel Başkanı tarafından alındı. Zeyrek, elektrik akımına kapılmasının ardından hastaneye kaldırılmıştı ve hayatını kaybetti.

MANİSA Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in (48) cenazesi, Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenecek törene götürülmek üzere Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nden eşi Nurcan Zeyrek, Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından alındı.

Manisa'da 6 Haziran'da saat 23.30 sıralarında elektrik akımına kapılmasının ardından kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde dün hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in cenazesi, hastane morgundan eşi Nurcan Zeyrek tarafından teslim alındı. Nuran Zeyrek'e; Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel de eşlik etti. Zeyrek'in cenazesi hastaneden alınırken, CHP Grup Başkanvekilleri, Genel Başkan Yardımcıları ve milletvekilleri de morg önünde hazır bulundu. Zeyrek'in cenazesi, gasilhaneye götürüldü. Zeyrek'in cenazesinin saat 11.00'de Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenecek törene kadar burada bekletileceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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