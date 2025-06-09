Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek Hayatını Kaybetti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek Hayatını Kaybetti
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Manisa'da havuzda meydana gelen elektrik kazasında hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in yoğun bakımdaki tedavi süreci sona erdi. Başhekim Prof. Dr. İsmet Topçu, Zeyrek'in yaşamını yitirdiğini duyurdu. Kızı Nehir Zeybek, sosyal medya üzerinden 'Babamın kanını yerde bırakmayın' mesajı paylaştı.

BAŞHEKİM PROF. DR. TOPÇU'DAN AÇIKLAMA

Manisa'da oturduğu site havuzunun makine dairesindeki arızayı gidermeye çalışırken elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, açıklama yaptı. Başhekim Topçu açıklamasında, "Geçen cuma günü saat 23.30'dan itibaren devam eden Başkanımız Ferdi Zeyrek'in tedavisi ve yoğun bakıma alınması süreci, bugün saat 17.05 itibariyle sona erdi. Tüm müdahalelere rağmen dönemeyen Sayın Başkanımızı kaybetmiş bulunmaktayız. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz" dedi.

'BABAMIN KANINI YERDE BIRAKMAYIN'

Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeybek ise acı haberin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Babamın kanını yerde bırakmayın" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Zeyrek'in cenaze töreniyle ilgili bilgilendirmenin partisi CHP'nin resmi sayfasından ilerleyen saatlerde yapılacak paylaşımla duyurulacağı bildirildi.

Nevra UÇKAÇ/ MANİSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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