Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek Hayatını Kaybetti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Evinde elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ölüm haberi sonrası sevenleri hastanede toplandı.

Evinde elektrik akımına kapılan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefat haberinin ardından sevenleri üzüntü yaşadı.

Vatandaşlar, Zeyrek'in ölüm haberi açıklandıktan sonra Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nin önünde toplandı.

Bazı vatandaşların gözyaşı döktüğü görüldü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milletvekilleri ve belediye başkanlarının hastanedeki bekleyişi devam ediyor.

Ferdi Zeyrek'in öz geçmişi

Ferdi Zeyrek, 1977 yılında Manisa'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Manisa'da tamamlayan Zeyrek, Uludağ Üniversitesi Mühendislik/Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümünü bitirdi.

Zeyrek, sivil toplum kuruluşlarında ve derneklerde çeşitli görevlerde bulundu.

CHP'den 2019 yerel seçimlerinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı olan Zeyrek, Manisa Büyükşehir ve Şehzadeler belediyelerinde meclis üyeliği yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Başkanı olarak da görev yapan Zeyrek, 31 Mart 2024'teki seçimlerde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

Nurcan Zeyrek ile 2003 yılında evlenen Zeyrek, 3 kız çocuk babasıydı.

Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılan Zeyrek, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel
Sahne tarzı olay oldu! Ece Seçkin'den cesur kıyafetine gelen eleştiriye manidar yanıt

Kıyafetini eleştiren takipçisine tek cümlelik yanıt
Hakan Bilal Kutlualp'ten Ali Koç'un 'vefasız, aşağılık, ciğeri beş para etmezler' sözlerine cevap

Ali Koç'un 'aşağılık, ciğeri beş para etmezler' sözlerine bomba cevap
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manchester United 10 ayrılığı birden açıkladı

Manchester United 10 ayrılığı birden açıkladı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Osimhen'in alternatifi Fenerbahçe'den! 30 milyon euroluk teklifle geldiler

Osimhen'in alternatifi Fener'den! 30 milyon euroluk teklifle geldiler
Teknede güneş banyosu! Nagihan Karadere yaza bomba gibi girdi

Teknede güneş banyosu! Formuyla Survivor'a göz kırptı
Seda Sayan'dan yürek burkan çocukluk itirafı

Seda Sayan'dan yürek burkan çocukluk itirafı
İsrail'in kaçırdığı Türk aktivist Şuayb Ordu'nun son mesajı

İsrail'in kaçırdığı Türk aktivistten son mesajı: En riskli kişi benim
İsrailli bakandan Madleen gemisinde gözaltına alınanlarla ilgili skandal talimat

İsrail'den kaçırılan aktivistlerle ilgili skandal talimat
Mourinho'nun ismi geçiyordu! Inter yeni teknik direktörünü açıkladı

Mourinho'nun ismi geçiyordu! Inter yeni teknik direktörünü açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.