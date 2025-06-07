Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek Elektrik Çarpması Sonucu Hastaneye Kaldırıldı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek Elektrik Çarpması Sonucu Hastaneye Kaldırıldı
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Manisa'da evinde havuzun makine dairesinde oluşan bir arızayı kontrol etmek isteyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, elektrik akımına kapılarak hastaneye kaldırıldı.

Manisa'da evinde elektrik akımına kapılan Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Zeyrek, Keçiliköy Mahallesi'ndeki evinin bahçesindeki havuzun makine dairesinde oluşan bir arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapıldı.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Zeyrek, ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri tarafından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
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