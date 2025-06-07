Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek Elektrik Çarpması Sonucu Ağır Yaralandı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek Elektrik Çarpması Sonucu Ağır Yaralandı
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, bulunduğu sitedeki havuzun makine dairesinde elektrik çarpması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu bildirildi ve hastane önünde yakınları yoğunluk oluşturdular.

SAĞLIK DURUMUNUN AĞIR OLDUĞU BELİRTİLDİ

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek, oturduğu sitede yer alan havuzun makine dairesindeki arızaya baktığı sırada elektrik çarpması sonucu yaralandı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri tarafından Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Zeyrek'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ferdi Zeyrek'in hastaneye kaldırıldığını duyan partililer ve yakınları hastaneye akın etti. Hastane önünde yoğunluk oluşurken, Zeyrek'in tedavisinin sürdüğü bildirildi.

CEMİL TUGAY PAYLAŞIM YAPTI

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay, Ferdi Zeyrek'in yaralanarak hastaneye kaldırılması üzerine paylaşım yaptı. Tugay'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek'in, geçirdigi kaza sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyorum."

Ersan ERDOĞAN- Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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