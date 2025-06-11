Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e Taziye Ziyaretleri Devam Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'da elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için taziye ziyaretleri sürüyor. Taziye ziyaretinde ailesi ve birçok siyasetçi başsağlığı dileklerini kabul etti.

Manisa'da evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralı halde kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için taziye ziyaretleri devam ediyor.

Fatih Sergi Salonu'ndaki taziyenin 2. gününde Ferdi Zeyrek'in annesi Gülten, eşi Nurcan, amcası ve kız kardeşi ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milletvekilleri, CHP Manisa İl Başkanlığı yöneticileri ve belediye bürokratları, Manisalıların ve şehre gelen misafirlerin başsağlığı dileklerini kabul ediyor.

Bugün taziyede bulunanlar arasında Manisa Valisi Vahdettin Özkan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay da yer aldı.

Taziye için gelenlere, Cumhuriyet Meydanı'nda Ferdi Zeyrek'in ruhuna ithafen yemek ve lokma verildi.

Taziyeye katılan vatandaşlar, Zeyrek ailesine desteklerini ileterek, merhum Zeyrek için dualar etti.

Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı havuzun makine odasındaki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, ağır yaralı halde kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 9 Haziran'da vefat etmişti.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel
Sapanca Gölü'ne düşen uçağın enkazı 53 yıl sonra yeniden görüntülendi

Sapanca Gölü'ne düşmüştü! 53 yıl sonra yeniden görüntülendi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk'un yüzüne bakmadığı futbolcu için sıraya girdiler

Okan Buruk'un yüzüne bakmadığı futbolcu için sıraya girdiler
Bunu kimse tahmin edemezdi! Osimhen'den Napoli'ye şok tehdit

Bunu kimse tahmin edemezdi! Osimhen'den Napoli'ye şok tehdit
Ehliyet alımında yeni dönem! Bu IQ'nun altındakiler araç süremeyecek

Ehliyet alımında yeni dönem! Bu IQ'nun altındakiler araç süremeyecek
Podolski'nin Sane paylaşımına yorum yağıyor

Podolski'nin Sane paylaşımına yorum yağıyor
Bayram boyunca radar şikayeti yağdı! Hız sınırı levhalarına düzenleme geliyor

Bayram boyunca radar şikayeti yağdı! Tepkiler üzerine harekete geçildi
Togg T10F yollara çıkmaya hazırlanıyor! İşte beklenen satış fiyatı

Togg'un yeni modeli yollara çıkıyor! İşte beklenen satış fiyatı
Savaşın izlerini silecek hamle! İkinci el araçlar tırlarla Suriye'ye taşınıyor

Suriye'de savaşın izlerini silecek dev bir adım daha
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.