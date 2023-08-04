Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün Tarım İşçilerini Ziyaret Etti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehzadeler ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi'nde tarım işçilerini ziyaret etti. Başkan Ergün, işçilere kolaylıklar diledi ve hasat yaptı. Daha sonra Hacıhaliller Mahallesi'ni ziyaret etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehzadeler ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi'nde domates, biber ve salatalık hasadı yapan tarım emekçilerini ziyaret etti. Tüm üreticilere bereketli ve bol kazançlar temenni eden Başkan Ergün, tarım işçilerine kolaylıklar diledi, işçilerle birlikte hasat yaptı. Başkan Ergün daha sonra Hacıhaliller Mahallesi'ni ziyaret etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehzadeler ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi'ndeki tarım işçileriyle bir araya geldi. Tarlada üretime katkı sağlayarak ekonominin gelişmesinde önemli yeri olan tarım işçilerini ziyaret eden Başkan Ergün'ü Çavuşoğlu Mahallesi Muhtarı Fahri Sağır, çiçekle karşıladı. İşçilere kolay gelsin dileklerini ileten, bereketli ve bol kazançlar dileyen Başkan Ergün'e ziyaretinde MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, daire başkanları, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, Ülkü Ocakları İl Başkanı Emirhan Sallıtepe eşlik etti.

Başkan Ergün işçilerle birlikte hasat yaptı

Tarım emekçileriyle tek tek selamlaşan ve kolaylıklar dileyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, işçilere içerisinde çanta, şapka, bere, iş eldiveni, yağmurluk, zirai ilaçlama için maske ve gözlüğün bulunduğu sepeti hediye etti. Başkan Ergün ayrıca işçilere limonata ikramında bulundu. Başkan Ergün ziyarette, tarım işçileriyle birlikte hasat yaptı.

Hacıhaliller Mahallesi'nde Başkan Ergün'e sıcak karşılama

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Cuma programı dahilinde Şehzadeler ilçesine bağlı Hacıhaliller Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehzadeler ilçesine bağlı Hacıhaliller Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Ergün'e mahalle ziyaretinde MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Öztozlu, Ergün Aksoy, Metin Memiş, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, daire başkanları, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, Ülkü Ocakları İl Başkanı Emirhan Sallıtepe ve MANULAŞ Genel Müdürü Mehmet Özgür Temiz eşlik etti. Başkan Ergün'e Hacıhaliller Mahalle Muhtarı Şeref Ocaklıgil tarafından çiçek takdim edildi.

Mahalle kıraathanesinde vatandaşlarla sohbet etti

Mahalle sakinleri tarafından sıcak bir şekilde karşılanan Başkan Ergün, tüm vatandaşlarla tek tek selamlaştıktan sonra, mahalle kıraathanesinde vatandaşlarla sohbet etti. Mahallelilere Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğünün çalışmalarını anlatan Başkan Ergün, yatırım ve hizmetlerle ilgili talepleri de dinledi. - MANİSA