Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün Akgedik Mahallesi'nde ziyaretlerde bulundu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, cuma namazının ardından Akgedik TOKİ 1. ve 2. Etap sakinleriyle bir araya geldi, esnafa hayırlı işler diledi. Başkan Ergün, ilgili mahalle muhtarları ve mahalle sakinleriyle bir araya gelerek, isteklerini ve taleplerini dinledi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, cuma programı dahilinde Yunusemre ilçesine bağlı Akgedik Mahallesi'ne ziyarette bulundu. Başkan Ergün, cuma namazının ardından Akgedik TOKİ 1. ve 2. Etap sakinleriyle bir araya geldi, esnafa hayırlı işler diledi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, cuma programını bu hafta Yunusemre ilçesine bağlı Akgedik Mahallesi'nde gerçekleştirdi. Başkan Ergün'e programında MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Ülkü Ocakları İl Başkanı Nazmi Akçay, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, Yunusemre İlçe Başkanı Cemal Kutlar, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları, Manisa Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, Büyükşehir ve MASKİ Daire Başkanları ile mahalle muhtarları eşlik etti.

Cuma namazının ardından esnafları ziyaret etti

Programına 2. Etap TOKİ Konutları'nda başlayan Başkan Ergün, Mimar Sinan Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından esnafı ziyaret ederek hayırlı işler dileklerinde bulundu. Vatandaşlarla da tek tek tokalaşan Başkan Ergün, hayırlı cumalar dileklerini iletti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Akgedik Mahallesi TOKİ konutları ziyaretinde, ilgili mahalle muhtarları ve mahalle sakinleriyle bir araya gelerek, isteklerini ve taleplerini dinledi. Muhtarların ve vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Ergün, talep edilen konularla ilgili vatandaşları bilgilendirdi. - MANİSA