Manisa BBSK'nın Voleybol Altyapı Seçmelerine Yoğun İlgi Vardı - Haberler

Voleybol Şube Sorumlusu Metin Memiş de, "Hedefimiz Milli Takım seviyesinde yeni Filenin Sultanlarını yetiştirmek. Düzenlediğimiz seçmelere gösterilen ilgi de bizleri çok mutlu etti. Deneyimli antrenörlerimizle genç oyuncularımızın her zaman yanında olacağız" dedi.

15 branşta Manisalılara spor yapma imkanı tanıyan Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, geleceğin sultanlarını Türk Sporuna kazandırmak adına kadın voleybol takımları için seçme düzenledi. Kulübün alt yaş kategorilerindeki rekabetçi takımlara girebilmek için 145 sporcu adayı ter döktü. Tevfik Lav Spor Tesisleri'ndeki seçmelere; 2007-2008, 2009-2010 ve 2011-2013 doğumlu sporcu adayları katıldı. Seçmeleri Manisa BBSK Voleybol Şube Sorumlusu Metin Memiş ve Yönetim Kurulu Üyesi Engin Altun da yakından takip etti. Deneyimli hocalar eşliğinde yapılan seçmeleri birçok sporcu velisi de heyecan içinde takip etti.

"Hedefimiz Milli Takım seviyesinde yeni Filenin Sultanlarını yetiştirmek"

Voleybol Şube Sorumlusu Metin Memiş, "Kadın voleybolunda ülkemizde düzenlenen 2003 yılındaki Avrupa Şampiyonası'ndan itibaren inanılmaz bir yükseliş yaşadık ve yaşamaya da devam ediyoruz. Hem kulüp takımları düzeyinde hem de Milli Takımlarda birçok uluslararası başarıya imza attığımız voleybol branşına yeni sultanlar kazandırmak için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün öncülüğünde çalışıyoruz. Bu hayallerimize ulaşmak için Manisa'nın gençlerine ve kızlarımıza güveniyoruz. Hedefimiz Milli Takım seviyesinde yeni Filenin Sultanlarını yetiştirmek. Düzenlediğimiz seçmelere gösterilen ilgi de bizleri çok mutlu etti. Deneyimli antrenörlerimizle genç oyuncularımızın her zaman yanında olacağız" dedi.

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