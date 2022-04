Manisa BBSK'lı yüzücüler başarılarına bir yenisini daha ekledi

EDİRNE (Bültenler) - Toplamda 9 best time, 4 sezon içi best time ve 1 Avrupa Gençler Alternatif Milli Takım barajı yapan sporcularımız elde ettikleri başarılarla Manisa'yı gururlandırdı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı 13-17 Nisan tarihleri arasında Edirne'de düzenlenen genç ve açık yaş uzun kulvar milli takım seçmesine 4 sporcu ile katıldı. Sporcularımız Kaan Yalın Çullu, Ayberk Nail Yavaş, Nehir Toker ve Özlem Yetim,yüzme antrenörü Sinan Aktılav yönetiminde müsabakalarda başarılı sonuçlar elde etti. Toplamda 9 best time, 4 sezon içi best time ve 1 Avrupa Gençler Alternatif Milli Takım barajı yapan sporcularımız elde ettikleri başarılarla Manisa'yı gururlandırdı.

Sporcularımızdan Nehir Toker, 50 metre sırtüstü a finalde best time yaparak genç bayanlar Türkiye birincisi olarak Avrupa Gençler Alternatif mili takım barajını geçti. Sporcumuz Nehir Toker ayrıca, 50 metre serbest a finalde best time ile genç bayan birincisi, 100 metre serbest a finalde best time ile genç bayan birincisi, 100 metre sırt üstü a finalde best time ile genç bayan üçüncüsü oldu.

Sporcumuz Özlem Yetim ise, 50 metre sırt üstünde best time ile a final genç bayan Türkiye ikincisi, 10 met sırt üstünde de a final genç bayan Türkiye sekizinciliği elde etti.

Ayberk Nail Yavaş da, 200 metre sırt üstünde best time ile c final kendi yaş grubunda Türkiye dördüncüsü oldu.

Sporcumuz Kaan Yalın Çullu ise 100 metre serbest ve 200 metre serbest branşlarında en iyi zamanlarını yüzdü.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Haşim Elmalı, sporcularımızı elde ettikleri başarılı sonuçlardan dolayı tebrik ederek, sporcularımıza sonraki müsabakalar için başarılar diledi.

