Manisa BBSK, akademik eğitime önem veriyor

MANİSA (Bültenler) - Akademik eğitime de önem veren Manisa BBSK, yoğun geçen sezonun ardından sporcuları okullarında ziyaret ederek okul yönetimi ve öğretmenleri ile her iki alandaki performansları hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Genç bireyleri spora teşvik ederek kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için 15 branşta çocuklara ve gençlere her zaman kapılarını açan Manisa Büyükşehir Belediyespor örnek yapılanmasıyla dikkat çekiyor. Bu kapsamda kulübün Manisa Şampiyonu olan U-16 basketbol takımının oyuncu kadrosunun okullarındaki akademik eğitimleri de yakından takip ediliyor. Manisa BBSK Altyapı Koordinatörü Ekrem Öztürk de Manisa'daki okullarda eğitim gören altyapı oyuncularının okullarını ziyaret ederek idarecileri ve eğitmenleri ile görüştü. Ziyaretlerde oyuncuların okullarındaki ve kulüplerindeki performansları hakkında istişarelerde bulunuldu. Spora ve sporcuya her zaman destek veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cengiz Ergün öncülüğünde çocukların ve genç bireylerin doğru yönlendirme ile kötü alışkanlıklardan uzak tutulması noktasında sporun önemine değinilen görüşmeler sonrasında Altyapı Koordinatörü Ekrem Öztürk tüm idareci ve öğretmenlere kulüp adına teşekkür etti.

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