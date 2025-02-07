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Manisa Ayakkabıcılar Sitesi'nde Yangın

Manisa Ayakkabıcılar Sitesi'nde Yangın
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Yunusemre ilçesindeki ayakkabıcılar sitesinin idari binasında çıkan yangın geniş hasara yol açtı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı ve çıkış nedeni araştırılıyor.

Manisa Ayakkabıcılar Sitesi'nin idari binasında çıkan yangın hasara neden oldu.

Yunusemre ilçesindeki ayakkabıcılar sitesinin idari binasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Depo kısmında başlayan yangın binanın diğer katlarına da sıçradı.

Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel
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