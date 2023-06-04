Manisa Akhisar'da Sahte Banknot Operasyonu

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 50 ve 100 TL'lik sahte banknotlar ele geçirildi. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından bir şüpheli gözaltına alındı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 50 ve 100 TL'lik sahte banknotlar ele geçirildi. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından bir şüpheli gözaltına alındı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 3 Haziran günü saat 11.00 sıralarında İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince müşterek yapılan faaliyet neticesinde; 50 ve 100 TL'lik banknotlar şeklinde toplam 17 bin 500 TL sahte para ve 6 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheli B.Y. yakalanarak gözaltına alınırken olayla ilgili adli işlemlere başlandı. - MANİSA