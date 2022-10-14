Gözaltına alındıktan sonra aklanan Nihat Özçellik karşı davaya hazırlanıyor

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'ndaki hisseler üzerinde manipülasyon yaparak haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla polisin yaptığı operasyonda 2009'da gözaltına alına Nihat Özçelik hakkında o dönem borsada yasaklılar listesine adı eklenmişti. Nihat Özçelik'in bu tarihten sonra kendini arka plana atarak gizli hesaplarla işlem yaptığı iddia edilmişti.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'ndaki hisseler üzerinde manipülasyon yaparak haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla polisin yaptığı operasyonda 2009'da gözaltına alına Nihat Özçelik hakkında o dönem borsada yasaklılar listesine adı eklenmişti. Nihat Özçelik'in bu tarihten sonra kendini arka plana atarak gizli hesaplarla işlem yaptığı iddia edilmişti. Investco Verusa PAMEL'i 21 milyon TL'ye satın aldığı PAMEL'in değeri bir buçuk yılda 500 kat artarak 7 milyar TL'ye çıkması tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Borsa üzerinden manipülasyon yaptığı iddiasından sonra başı dertten kurtulmayan Nihat Özçelik'in adı, bir kez daha belaya bulaştı. Eski çalışanı Sibel İ. adlı kadına karşı, 'Nitelikli Cinsel Saldırı', 'Cinsel Amaçlı Alıkoyma', 'Yaralama' ve 'Tehdit' suçlarını işlediği iddiasıyla dava açılan Özçelik, 14 yıl 10 aydan 28 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmişti. Mahkeme öncesi Sibel İ.'nin suçlamalarıyla yüzleşmekten korkan ve bu duruma düşmek istemeyen Özçelik, 10 Milyon TL teklif ederek suçlamaların geri çekilmesini istediği Sibel İ'den umduğunu bulamadı. Kendisini aklamak için para teklifi de kabul görmeyen Nihat Özçelik, bu kez karşı tarafı suçlamayı seçti. 28 yıla kadar hapis cezası alma tehlikesiyle karşı karşıya ve Ağır ceza mahkemesinde hâkim karşısına çıkacak olan Nihat Özçelik, şikâyeti üzerine Sibel İ. hakkında şantaj suçu işlediği iddiasıyla dava açtı.