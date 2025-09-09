Manifest Grubu Üyeleri Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Beşiktaş'ta verdikleri konser sonrasında haklarında soruşturma başlatılan Manifest grubu, adliyeye geldi. Savcılıkta ifadeleri alınan grup üyeleri sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6 Eylül'de akşam Beşiktaş'ta verdikleri konser sonrasında haklarında 'Hayasızca hareketler' ve 'Teşhircilik' suçlarından soruşturma başlatılan Manifest grubu üyeleri, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Savcılıkta ifadeleri alınan grup üyeleri, sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği tarafından yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.