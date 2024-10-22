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Mangaldan Zehirlenen 4 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Mangaldan Zehirlenen 4 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
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Nevşehir'de bir çadırda yaktıkları mangaldan zehirlenen 2'si çocuk 4 kişi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olay, komşuların ihbarı ile ortaya çıktı.

NEVŞEHİR'de, kaldıkları çadırda yaktıkları mangaldan zehirlenen 2'si çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 21.00 sıralarında merkez ilçeye bağlı Boğaz köyünde meydana geldi. Mevsimlik işçi olarak çalışan Hacire G. (50), Kadir G. (27), Mehmet G. (11) ve Ayaz G. (6), yaktıkları mangalı çadıra aldı. 4 kişi de mangaldan çıkan dumandan zehirlenirken, yan çadırda kalan komşunun ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından 4 kişiyi Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan 4 kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yan çadırda kalan Mehmet Ali Aktüğ, "Benim komşularımdı. Bağırma sesleri duydum. Çadıra girdim. Mangalın içinde ateş yakmışlar. Köz olmuş. Közden zehirlenme olmuş" dedi.

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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