Mangal Yangını: Ormana Zarar Veren Kişi Tutuklandı

Mangal Yangını: Ormana Zarar Veren Kişi Tutuklandı
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İzmir'in Urla ilçesinde, mangal yapmak istediği sırada orman yangınına neden olan D.Ç., gözaltına alındı ve tutuklandı. Yangında 2 dönüm orman zarar gördü.

İZMİR'in Urla ilçesinde çıkan ve 2 dönüm ormana zarar veren yangını, mangal yapmak isteyen D.Ç.'nin çıkardığı belirlendi. Gözaltına alınan D.Ç., tutuklandı.

Urla ilçesi Uzunkuyu Mahallesi'nde 8 Haziran'da orman yangını çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ancak yangın nedeniyle yaklaşık 2 dönümlük alanda birçok kızılçam ağacı zarar gördü. Jandarma, yangınla ilgili inceleme başlattı. Jandarmanın araştırmasında yangına, ormana bitişik arazide mangal yakan D.Ç.'nin neden olduğu belirlendi. D.Ç., dün gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen D.Ç., tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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