Mandalina Bahçesine Gizli Saldırı: 460 Ağaç Kesildi

Mandalina Bahçesine Gizli Saldırı: 460 Ağaç Kesildi
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Mersin'in Tarsus ilçesinde çiftçinin bahçesindeki 460 mandalina ağacı kimliği belirsiz kişilerce kesildi. Üretici H.K, durumu yetkililere bildirdi ve soruşturma başlatıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bahçesindeki 460 mandalina ağacı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kesilen çiftçi şikayetçi oldu.

Çöplü Mahallesi'nde üreticilik yapan H.K, 12 dönümlük bahçesine gittiğinde mandalina ağaçlarından 460'ına zarar verildiğini gördü.

H.K'nin şikayeti üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince olaya karışan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de ağaçların kesildiği bahçede yaptıkları incelemenin ardından tutanak hazırladı.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel
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