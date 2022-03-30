Türkiye-İtalya maçının ardından (Roberto Mancini)

İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, 3-2 yendikleri Türkiye karşılaşmasına ilişkin, çok önemli bir takıma karşı galip geldiklerini ve iyi oynadıklarını söyledi.

Mancini, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda Türkiye ile oynadıkları hazırlık maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda Kuzey Makedonya'ya elenmesine ilişkin sorusuna Mancini, olup bitenlerden sonra her şeyi söylemenin kolay olduğunu ifade etti.

Mancini, bugün iyi oynadıklarını belirterek, maçta fazla süre alamayanlara şans verdiğini ve takımının övgüyü hak ettiğini dile getirdi.

"Çok önemli bir takıma karşı galip geldik"

Karşılaşmadan galip ayrılmalarının psikolojik etkisinin sorulmasına Mancini, şöyle cevap verdi:

"Bugün çok önemli bir takıma karşı galip geldik. İyi oynadığımızı düşünüyorum. Bugün fazla süre almayan oyuncularımızı sahaya sürdük. Genç oyuncularımızı sahaya sürdük ki aslında takımımız da genç oyunculardan kurulu. Halen gelişmekte olan oyuncularımız çok. Bu maçı geride bıraktık. Önümüzdeki birkaç günü sakin geçirmeliyiz. Daha sonra durum değerlendirmesi yapmak lazım."

"Genç oyuncuların bir arada daha fazla oynamaları gerekiyor"

Mancini, maça iyi başlayamadıklarını ancak daha sonra oyunu dengelediklerini ifade ederek, "Genç oyuncuların bir arada daha fazla oynamaları gerekiyor. Zaten rakibimiz birazcık ileri bölgede baskı yaptığında ilk on dakika çok çok zorlandık, onu da hepimiz gördük ama daha sonra oyun dengelemesini bildik. Zaten gördüğünüz gibi golden sonra da gelen bir öz güven oldu. Bunlar genç oyuncular tabii ki de zamanla hatalarını telafi edecekler. Kendilerini geliştirecekler. Önemli olan da bu." diye konuştu.

"Ben zaten bir Türkiye hayranıyım"

Türkiye'ye yönelik futbol bakış açısının sorulması üzerine Mancini, "İstanbul gibi muhteşem bir şehirde çalışma şansım oldu. İtalyan oyuncular da Türkiye'de oynadıkları için çok çok şanslılar. Ben zaten bir Türkiye hayranıyım. Burada çalışmak çok büyük bir şans. Galatasaray'da güzel anılarım oldu." dedi.

Mancini, A Milli Takımı'nın iyi oyunculardan kurulu olduğunu ve Cengiz Ünder'in kendisini etkilediğini vurguladı.

"Türkiye çok yetenekli ve genç oyunculara sahip"

Bir gazetecinin, Türkiye ile eleme oynamaları durumunda oluşacak atmosferi sorması üzerine de Mancini, "İkisi birbirinden çok farklı maçlar. Birbiriyle karşılaştırmak çok mümkün değil. Her iki maçın da senaryosu, hedefleri farklı. Türkiye, bugün bize karşı uygulanan sistemle, Portekiz'e de aynı şekilde çıkılmış. Türkiye, çok yetenekli ve genç oyunculara sahip, bu çok önemli. Çünkü hem öğrenme açılarından hem de geliştirme açılarından önlerinin çok açık olduğunu düşünüyorum." şeklinde görüşlerini dile getirdi.