MANCHESTER CİTY TARAFTARI TAKSİM'DE ŞAMPİYONLUĞU KUTLADI

İSTANBUL'da düzenlenen UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında Manchester City, Inter'i 1-0 yenerek şampiyon oldu.

İSTANBUL'da düzenlenen UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında Manchester City, Inter'i 1-0 yenerek şampiyon oldu. Taksim Meydanı'nda toplanan taraftarlar şampiyonluğu kutladı.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında Manchester City ile Inter karşılaştı. Maçı 1-0 kazanan Manchester City şampiyon oldu. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte Taksim Meydanı'nda toplanan taraftarlar şampiyonluğu doyasıya kutladı.