MANCHESTER CİTY TARAFTARI TAKSİM'DE ŞAMPİYONLUĞU KUTLADI
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İSTANBUL'da düzenlenen UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında Manchester City, Inter'i 1-0 yenerek şampiyon oldu.
İSTANBUL'da düzenlenen UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında Manchester City, Inter'i 1-0 yenerek şampiyon oldu. Taksim Meydanı'nda toplanan taraftarlar şampiyonluğu kutladı.
İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında Manchester City ile Inter karşılaştı. Maçı 1-0 kazanan Manchester City şampiyon oldu. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte Taksim Meydanı'nda toplanan taraftarlar şampiyonluğu doyasıya kutladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel