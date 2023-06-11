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MANCHESTER CİTY TARAFTARI TAKSİM'DE ŞAMPİYONLUĞU KUTLADI

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İSTANBUL'da düzenlenen UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında Manchester City, Inter'i 1-0 yenerek şampiyon oldu.

İSTANBUL'da düzenlenen UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında Manchester City, Inter'i 1-0 yenerek şampiyon oldu. Taksim Meydanı'nda toplanan taraftarlar şampiyonluğu kutladı.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında Manchester City ile Inter karşılaştı. Maçı 1-0 kazanan Manchester City şampiyon oldu. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte Taksim Meydanı'nda toplanan taraftarlar şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester İstanbul Taksim Güncel Haberler

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