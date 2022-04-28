"Mancarlı ekmek" ramazanda sofralara lezzet katıyor

AKÇAKOCA, DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde köylü kadınlar tarafından her ramazanda ve özel günlerde yapılan "mancarlı ekmek" sofralara lezzet katıyor.

İlçeye bağlı Altunçay köyünde yaşayan kadınlar, mancarlı ekmek ve pide yapmak için her ramazanda ve özel günlerde bir araya geliyor.

Bölgede yetiştirdikleri "kara mancar" olarak bilinen kara lahana yapraklarını pişime hazır hale getiren kadınlar, daha sonra hazırladıkları iç malzemeyi kendi mayalarıyla yaptıkları hamurla buluşturuyor.

Mancarlı ekmek ve pideleri toprak fırında yaklaşık 20 dakika pişirerek sofralara ulaştıran kadınlar, bu ekmeğin yapımını yeni nesillere de öğretiyor.

"Umuyorum ki bizden sonra gelenler bu geleneği bırakmayacak"

Ekmeğin yapılış aşamasıyla ilgili AA muhabirine bilgi veren kadınlardan Tuğba Andiç, sabah erken kalkıp hamur yoğurduklarını söyledi.

Daha sonra bahçede iç dolguları hazırladıklarını anlatan Andiç, "Fırınımızı yakıyoruz ve pişiriyoruz. Ekmeklerimizi ramazanda ve bayram gibi özel zamanlarda yapmaya çalışıyoruz. İftarda ailelerimiz, çocuklarımız ve komşularımızı davet ediyoruz." dedi.

Andiç, mancarlı ekmek yapımının ata geleneği olduğunu dile getirerek, "Atalarımızdan gelen bir gelenek. Büyüklerimizden öğreniyoruz, küçüklerimize aktarıyoruz. Nesilden nesle ilerliyor. Umuyorum ki bizden sonra gelenler bu geleneği bırakmayacak." diye konuştu.

Ekmeği mancarla birlikte fırına verdiklerini belirten Andiç, bu sayede yapışmadığını ve güzel koku bıraktığını dile getirdi.

Mancarları kendi bahçelerinde yetiştirdiklerini anlatan Andiç, "Pidelerin içine de kendi yetiştirdiğimiz ürünlerden koyuyoruz. Ramazanda iftarlarımızı genelde toplu yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Tuğba Andiç, iftarlarda mancarlı ekmek ve diğer yöresel lezzetleri tükettiklerini sözlerine ekledi.