MANAVGAT YANGINININ YIL DÖNÜMÜ

ANTALYA Valisi Ersin Yazıcı, Manavgat ilçesinde geçen yıl 28 Temmuz'da başlayan ve 10 gün süren yangında, 1313 yapının hasarlı ve ağır hasarlı olarak tespit edildiğini söyledi. Vali Yazıcı, 871 konutun inşaatına başladık. Bunlardan 671'i iki katlı diğerleri ise tek katlı. İnşaatlardan 90'ı bitti, diğerleri de kışa girmeden tamamlanacak dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 'en büyük orman yangını' olarak tarihe geçen ve geçen yıl 28 Temmuz'da başlayan Manavgat yangını, 10'uncu gününde söndürüldü. Akseki, İbradı ve Gündoğmuş ilçeleri sınırlarındaki ormanlara da sıçrayan yangında; 7 kişi yaşamını yitirdi, tarım ve orman arazileriyle birlikte yaklaşık 60 bin hektar alan yandı, 2 binin üzerinde ev, iş yeri, depo ve ahır zarar gördü.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, yangından etkilenen bölgede incelemelerde bulundu. Vali Yazıcı'ya AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Tuba Vural Çokal, İbrahim Aydın, Kemal Çelik, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol ve diğer yetkililer eşlik etti. Ziyaret sırasında yapımı devam eden konutları da inceleyen Vali Yazıcı'ya TOKİ yetkilileri tarafından çalışmalar hakkında bilgi verildi. Yetkililer, bütün inşaatların kış mevsimi gelmeden tamamlanacağını ve hak sahiplerine teslim edileceğini belirtti.

Vali Yazıcı ve beraberindekiler Demirciler Mahallesi'nde evi zarar gören Zeynep Arslan'ı da ziyaret etti. Ziyaret sırasında gazetecilere açıklamada bulunan Vali Yazıcı, Geçen yıl tam bu saatlerde Manavgat ilçemizde yangın başlamıştı. Yangın Manavgat ilçemizle sınırlı kalmadı, Akseki, Gündoğmuş ve İbradı ilçelerimize de sıçradı. Yangın sırasında kamu kurumlarımızla sivil toplum kuruluşları ve hayırsever vatandaşlarımız bölgede yangından etkilenen vatandaşların zararlarının giderilmesi için büyük çaba gösterdi dedi.

Yangının ardından bölgede 1313 yapının Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hasarlı ya da ağır hasarlı olarak tespit edildiğini belirten Vali Yazıcı, Manavgat'ta 871 konutun inşaatına başladık. Bunlardan 671'i iki katlı diğerleri ise tek katlı. İnşaatlardan 90'ı bitti, diğerleri de kışa girmeden tamamlanacak dedi. Yangının başlamasından itibaren devletin bütün kurumlarının Manavgat'ta olduğunu vurgulayan Vali Yazıcı, Devlet kaynaklarından konut, iş yeri ve araç zararları için vatandaşlarımıza 52 milyon 860 bin lira ödedik. Tarım ve hayvancılık zararları için nakdi ve ayni toplamda 234 milyon 200 bin lira yardımda bulunduk. 34 milyon lira değerinde mobilya, gıda ve eşya yardımı yaptık. Bu yardımda hayırseverlerin de desteği bulunuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da kamu kurumu ve belediyelere alt yapıyla ilgili 11 milyon 103 bin lira yardım gönderdi diye konuştu.

Vali Yazıcı, çok az bir konutun yapımına başlayamadıklarını bunun da sebebinin miras nedeniyle oluşan hak sahipliğinden kaynaklandığını dile getirerek, yapımına başlanan konutların birkaç ay içerisinde tamamlanacağını, herkesin evlerine yerleşmiş olacağını ve bölge halkını mağdur edilmeyeceğini söyledi.

AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın da yangının başladığı andan itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla devletin bütün imkanlarının seferber edildiğini anlattı. Milletvekili Aydın, yangında 60 bin hektar alanın zarar gördüğünü, bunun 45 binin orman, 15 binin ise makilik ve ziraat alanı olduğunu belirtti.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, ziyaretin ardından yeni evi teslim edilen Zeynep Arslan'ın evini gezdi. Vali Yazıcı Zeynep Arslan, kız ve erkek çocuklarına hediyeler verdi. Zeynep Arslan, yangın sırasında çok kötü günler geçirmelerine rağmen kendilerine yardım eden devlet yetkilileri ve herkese çok teşekkür etti.