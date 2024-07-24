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Manavgat Yangınından Üç Yıl Sonra Yanan Alanlar Yeşermeye Başladı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde üç yıl önce meydana gelen yangında hayatını kaybeden 6 kişi ve zarar gören 60 bin hektarlık orman alanının yeniden yeşermeye başladığı havadan görüntülendi. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan hummalı çalışmalar sonucunda 5 milyondan fazla fidan toprakla buluşturuldu ve bölge yeniden yeşillendirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 60 bin hektar orman alanının zarar gördüğü yangın felaketinin üçüncü yılında, yanan alanların yeniden yeşile bürünmeye başlaması havadan görüntülendi.

Manavgat'ta 28 Temmuz 2021'de başlayan, rüzgarın etkisiyle Akseki, Gündoğmuş, İbradı, Alanya ilçelerine de yayılan ve günlerce süren yangının üzerinden üç yıl geçti.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük orman yangınlarından birisi olarak kayıtlara geçen, 6 kişinin hayatını kaybettiği ve yaklaşık 60 bin hektarlık alanın zarar gördüğü yangın sonrası bölgede Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hummalı çalışma yaptı.

Bölgenin yeniden yeşillendirilmesi için mücadele eden ekipler, gerek elle fidan dikerek gerekse de tohum atarak yeşillendirme çalışması yürüttü.

Küle dönen alanları yeşile dönüştürmek için çalışan ekipler, 5 milyondan fazla fidanı toprakla buluşturdu.

Yangının üçüncü yılında AA ekibi, yanan alanların yeniden yeşile bürünmeye başlamasını havadan görüntüledi. Kayıtlarda, yangının ilk zamanlarında simsiyah olan bölgede yeşilin hakim olmaya başladığı görülüyor.

"110 ton tohumu toprakla buluşturduk"

Antalya Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, AA muhabirine, kentte 1 milyon 180 bin hektar ormanlık alanın bulunduğunu söyledi.

Manavgat'ın üç yıl önce çok zor bir dönem geçirdiğini ifade eden Derince, şöyle konuştu:

"60 bin hektar zarar gören alanda dumanlar tüterken etüt ve proje işlemlerine başladık. Hemen aynı yıl ağaçlandırma çalışmalarına başladık. 30 bin hektarlık alanda doğal gençleştirme çalışmaları yaptık. Yani mevcut zarar görmemiş tohumları kullanarak bu gençleştirmeyi sağladık. 20 bin hektarlık alanda da fidan dikme ve tohum ekme suretiyle ağaçlandırma çalışması yaptık. 10 bin hektarlık taşlık, kayalık alanı da tabiatı korumaya terk ettik."

Ekiplerin canla başla bölgenin yeniden yeşile bürünmesi için çaba gösterdiğini dile getiren Derince, 110 ton tohumun toprakla buluşturulduğunu kaydetti.

Derince, 5 milyondan fazla fidan diktiklerine işaret ederek, "Bu fidanlar arasında yangına dayanıklı ağaçlar da kullandık. Yeni doğmuş bir çocuğa bakar gibi 5 yıl boyunca yangından zarar gören alanları terk etmiyoruz. Artık yanan bölgeye bakıldığında kül rengi değil yeşil renk görülüyor. Karşıdan bakıldığında 10-15 yıl içerisinde sanki buralar hiç yanmamış gibi görülecek. Fidanlarımız ortalama 50-60 santimetreye ulaştı." dedi.

Amaçlarının hiç yangın çıkmaması olduğunu, bunun için de bilgilendirme faaliyetleri yaptıklarını aktaran Derince, "Yangınların ardından sahaları kendi kaderine terk etmiyoruz. Ormanı eski haline getirinceye kadar çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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