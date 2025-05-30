Manavgat ve Alanya Sahilinde Hortum Oluştu
Antalya'nın Manavgat ve Alanya ilçeleri arasında meydana gelen hortumlar, kıyıya ulaşmadan kayboldu. Vatandaşlar, hortumları cep telefonlarıyla görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı.
ANTALYA'nın Manavgat ve Alanya ilçelerinin kesiştiği sahildeki denizde oluşan hortumlar, kıyıya yaklaşmadan kayboldu. Hortumlar, vatandaşların kamerasına yansıdı.
Manavgat ilçesinin Kızılot Mahallesi sahili ile Alanya'nın Okurcalar Mahallesi sahilinin kesiştiği noktada, sabah saatlerinde yan yana 2 hortum oluştu. Kıyıdan yaklaşık 3 kilometre açıkta görülen hortumlar bir süre ilerledi. Kıyıya yaklaşmadan gözden kaybolan hortumlar hem Manavgat hem de Alanya ilçesinden görüldü. Hortum görüntülerini, vatandaşlar cep telefonuyla kayda alıp paylaştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel