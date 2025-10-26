Manavgat'taki Zeytinyağı Fabrikaları Üreticilere 140 Milyon Lira Katkı Sağlıyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Ziraat Odası tarafından işletilen zeytinyağı fabrikaları, üreticiye sağladığı uygun fiyatlı hizmetlerle bölge ekonomisine yıllık 140 milyon lira katkı sağlıyor.

Manavgat'ta zeytin hasadının başlamasıyla bölgedeki zeytinyağı fabrikalarında yoğunluk yaşanıyor. Manavgat Ziraat Odası (MZO) bünyesindeki iki zeytinyağı fabrikası, uyguladığı düşük ücretlerle hem üreticinin maliyetini düşürüyor hem de bölgedeki fiyat dengesine yön veriyor.

MZO Başkanı Rasim Metin, yaptığı açıklamada, hasat sezonuyla birlikte fabrikalarda 24 saat esasına göre çalıştıklarını belirterek, "Tesislerimiz ticari kaygı gütmeden hizmet veriyor, piyasada adeta borsa görevi görüyor." dedi.

İlki 2011 yılında yüzde 50 devlet desteğiyle açılan, ikincisi ise geçen yıl hizmete giren fabrikaların her birinin günlük 280 ton, toplamda 560 ton zeytin işleme kapasitesine sahip olduğunu kaydeden Metin, özel tesislerde sıkım ücretlerinin 30 liraya kadar çıktığı dönemde kendilerinin 22 liradan hizmet verdiğini söyledi.

Metin, bu uygulama sayesinde üreticinin cebinde yıllık yaklaşık 140 milyon lira kaldığına dikkat çekerek "Manavgat'ın yanı sıra Serik, Alanya, Akseki ve İbradı'daki üreticiler de fabrikalarımızdan yararlanıyor." ifadesini kullandı.

İklim değişiklikleri ve geçtiğimiz nisan ayındaki asitli yağmurlar nedeniyle bu yıl zeytin rekoltesinde yüzde 40 ile 45 oranında düşüş yaşandığını dile getiren Metin, sezon boyunca üreticilerin mağdur olmaması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü kaydetti.

Üreticiler ise tesislerin hızlı, kaliteli ve ekonomik hizmet verdiğini ifade ederek Ziraat Odası yetkilerine teşekkür etti.