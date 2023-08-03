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Manavgat'taki ot ve makilik alan yangını söndürüldü

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Antalya'nın Manavgat ilçesindeki ot ve makilik alan yangını büyümeden söndürüldü. Vatandaşların ihbarı üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine giderek yangına müdahale etti.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki ot ve makilik alan yangını büyümeden söndürüldü.

Manavgat, Salkımevler Mahallesi 3508 Sokak'taki ot ve makilik alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri harekete geçti. Olay yerine gelen ekipler, yerleşim yerinin yakınında kuru ot ve çalıların bulunduğu arazideki yangına müdahalede bulunarak yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürdü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Antalya Büyükşehir Belediyesi 112 Acil Çağrı Manavgat Antalya Güncel Haberler

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