Manavgat'taki ot ve makilik alan yangını söndürüldü

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki ot ve makilik alan yangını büyümeden söndürüldü. Vatandaşların ihbarı üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine giderek yangına müdahale etti.