Manavgat'taki orman yangınında ihmal iddiası

Bölgede sera yapısında çalışan 2 işçi ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan ve 1,5 hektarlık makilik ve çalılıktan oluşan ormanlık alanının zarar gördüğü yangın kontrol altını alınırken bölgede sera yapımında çalışan 2 işçi ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Manavgat ilçesi Bereket Mahallesi Hacıbükü mevkiinde çıkan orman yangını Orman İşletmesine ait 8 arazöz, 4 su tankeri, 1 ilk müdahale aracı, 1 helikopter ve 3 uçak, Antalya Büyükşehir Belediyesine ait 2 itfaiye ile jandarma timinin müdahalesi sonucu söndürülürken, yangında 1.5 hektar bozuk orman zarar gördü.

Yangının ormana yakın bölgede sera yapılan bölgeden başladığı, büyük ihtimalle sera demirlerinin kaynağının yapılması veya spiralle kesilmesi sırasında çıkan ateşken çıkmış olabileceği tahmin ediliyor. Taşağıl jandarma Karakoluna bağlı ekipler, Orman yetkililerinin de değerlendirmeleri dahilinde sera yapımında çalışan 2 işçiyi ifadelerine başvurmak üzere karakola götürdüler.

Yangınla ilgili inceleme devam ediyor.