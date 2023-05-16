Manavgat'taki Naras Köprüsü yeniliyor

Manavgat ilçesinde ihtiyaca cevap veremez hale gelen Naras Köprüsü, Büyükşehir Belediyesince yıkarak yenisi yapılıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Oymapınar güzergahında bulunan çok sayıda mahallenin yanı sıra, İbradı ilçesinin geçiş güzergahında bulunan ve son yıllarda yetersiz kalması nedeniyle en büyük sorunlarından bir tanesi haline gelen Naras Köprüsü yenileniyor.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından 7,5 metre genişliğinde 30 metre uzunluğunda olan mevcut köprü yıkılarak yerine 13 metre genişliğinde ve 33 metre uzunluğunda yeni bir köprü inşa ediliyor.

Yayaların da güvenli bir şekilde kullanabileceği ve yaklaşık 20 milyon liraya mal olacak köprünün 2,5 ayda tamamlanması hedefleniyor. Ulaşımın aksamaması için mevcut köprünün yanında Naras Çayı'na konulan bakslar üzerine dolgu yapılarak geçici köprü yapıldı.