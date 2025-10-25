Manavgat'taki Çağlayan Ortaokulu Modern Sıralara Kavuştu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Çağlayan Ortaokulu'nun sınıflarındaki sıralar, öğretmen masaları ve koltuklar yenilendi.

Okul Aile Birliğinin öncülüğünde, velilerin ve hayırseverlerin desteğiyle 1500'ü aşkın öğrencinin eğitim gördüğü okulun sıraları, masa ve koltukları yenilenerek, modern görünüme kavuşturuldu.

Öğretmen ve veliler, hafta sonu tatilinde temin edilen masa, sıra ve koltukları okula yerleştirdi.

Okul Aile Birliği Başkanı Münevver Badem, yaptığı açıklamada, gönüllü velilerin ısrarıyla bu önemli işe kalkıştıklarını ve güzel bir başarı elde ettiklerini ifade etti.

Kampanyanın zorunlu tutulmadan, gönüllülerin desteğiyle yürütüldüğünü, hatta okulda öğrencisi olmayanların da destek verdiğini belirten Badem, "Eğitim için her şeyi yapmalıyız, çocuklarımızın yanında durmamız gerekiyor. Bu sene 'Aile Yılı.' Çocuklar ailemizin en önemli parçasıdır. Onlar bizim yarınlarımızdır, geleceğimizdir. Her türlü desteği yapmamız gerekiyor." dedi.

Çağlayan Ortaokulu'ndan 1992'de mezun olan ve çocuğu da aynı okulda eğitim gören velilerden Sacittin Sert de hep birlikte destek sağlayarak, güzel bir çalışma yaptıklarını anlattı.