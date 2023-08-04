Manavgat'ta Zincirleme Kaza: 2 Kişi Yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin, hızını alamayıp kırmızı ışıkta bekleyen araçlara arkadan çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza; Manavgat- Antalya D-400 karayolunda yaşandı. Manavgat istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Berkay Yalçın Yiğit'in kullandığı 42 CHB 15 plakalı otomobil, Ilıca-Kumköy ışıklı kavşağına 150 metre mesafede, kırmızı ışıkta bekleyen Mehmet Ateş'in kullandığı 06 RTU 14 plakalı otomobil ve Mehmet Yıldırır'ın kullandığı 07 AHD 406 plakalı transfer aracına arkadan çarptı.

42 CHB 15 plakalı otomobilin sürücüsü Berkay Yalçın Yiğit'in aşırı hız ve dikkatsizliği sonucunda meydana gelen kazada otomobil sürücüleri Berkay Yalçın Yiğit ve Mehmet Ateş yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından yol ortasındaki araçlar yüzünden D-400 karayolunda trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken 2 kilometreye ulaşan araç kuyruğu oluştu. - ANTALYA