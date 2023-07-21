Manavgat'ta Zincirleme Kaza: 1 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Kazada şans eseri ölümlü ya da ağır yaralı olmazken, trafik akışı tek şeritten sağlandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle trafik akışı tek şeritten sağlanırken, yavaşlayan araçlara hızla gelen kapalı kasa kamyonetin çarpması sonucu gerçekleşen 4 araçlı zincirleme kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza; Manavgat-Alanya D-400 Karayolu'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Kerimcan Yıldırım'ın kullandığı AE 28334 Norveç plakalı otomobil, Ulualan mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarptıktan sonra yaklaşık 200 metre dönerek sürüklenen ve yol ortasında durabilen araç hurdaya dönerken, araçta yolcu olarak bulunan Haktan Çağrı İnal yaralandı. Yaralı, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

4 araçlı zincirleme kaza

Kaza nedeniyle D-400 Karayolu Ulualan mevkiinde Alanya istikametine trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, bir kaza haberi de yaklaşık 400-500 metre geriden geldi. Araçlar kaza nedeniyle duraklarken, hızla gelen İbrahim Kıs'ın kullandığı 07 JR 644 plakalı kapalı kasa kamyonet, Sabri Kuntlu'nun kullandığı 07 BCL 313 plakalı otomobile, Sabri Kuntlu'nun kullandığı otomobil önündeki Hülya Yıldırım'ın kullandığı 07 ARR 876 plakalı otomobile, Hülya Yıldırım'ın otomobili de yayındaki Rus uyruklu Sheck Alexander'in kullandığı 07 HPU 37 plakalı otomobile çarptı. Otomobillerden birisinin hurdaya döndüğü kazada büyük şans eseri yaralanan olmazken, Ulualan mevkiinde trafik akışı araçlar kaldırılıncaya kadar uzun süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanabildi.

Kaza anları güvenlik kamerasında

Her iki kazada yol kenarında bulunan iş yerlerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansırken, görüntüleri görenler kazaların bu kadar ucuz atlatılması karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. - ANTALYA