Manavgat'ta zarar gören yollar onarılıyor - Haberler

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Manavgat'ta zarar gören yollar onarılıyor

AA - Gülsem Adam - Güncel
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Manavgat'ta zarar gören yollar onarılıyor

Manavgat ilçesinde orman yangınında zarar gördükleri için kesilen ağaçları taşıyan ağır tonajlı araçların zarar verdiği yollarda asfaltlama çalışması yapılıyor.

Manavgat ilçesinde orman yangınında zarar gördükleri için kesilen ağaçları taşıyan ağır tonajlı araçların zarar verdiği yollarda asfaltlama çalışması yapılıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklama göre, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, hasar oluşan grup yollarda bakım ve onarım çalışması başlattı.

Ekipler Evrenleryavşi, Dolbazlar, Salur ve Sırtköy mahallelerindeki grup yollarda sıcak asfalt döküyor.

Evrenleryavşi Mahalle Muhtarı Rahim Duran, çalışmalardan memnun olduklarını belirtti.

Geçen yaz yanan ağaçların taşınmasından dolayı grup yoların bozulduğunu anlatan Duran, "Yollarımız çok zarar gördü. Belediyeye müracaat ederek yolumuzun yapılmasını

istedik. Sağ olsun ekipler geldi, sıcak asfaltla yolun bozulan yerleri yapılıyor." dedi.

AA / Gülsem Adam - Güncel

Manavgat Antalya Güncel Haberler

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