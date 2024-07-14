Manavgat'ta yüzmek için ırmağa giren kişi boğuldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yüzmek için ırmağa giren kişi boğuldu.

Şelale Mahallesi Şavlak mevkisinde arkadaşlarıyla yüzmek için Manavgat Irmağı'na giren Hüseyin Yağız (23), bir süre sonra gözden kayboldu.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Su altı çalışması için de Antalya'dan deniz polisi ve Side Sualtı Arama Kurtarma Derneğine ait dalgıçlar yönlendirildi.

Irmakta yapılan çalışmada dalgıçlar, Yağız'ın cansız bedenine ulaştı.