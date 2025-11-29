Manavgat'ta Yolsuzluk ve Rüşvet Soruşturması: 41 Sanık Dava Açılıyor

ANTALYA'da Manavgat Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklu belediye başkanı Niyazi Nefi Kara ile belediye başkan yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in de aralarında olduğu 41 sanık, 2 Aralık Salı günü hakim karşısına çıkacak. Manavgat 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmanın 3 gün sürmesi bekleniyor.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, nisan ayında gelen ihbar üzerine Manavgat Belediyesi Başkanı Niyazi Nefi Kara, belediye başkan yardımcıları, belediye meclisi üyeleri ve belediye çalışanlarıyla bazı iş adamlarına yönelik 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' soruşturması başlattı. Soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takip sırasında Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in makamında baklava kutusu içinde 110 bin avro rüşvet alırken polis ekipleri tarafından suçüstü yapıldı. Operasyonu genişleten polis ekipleri belediye başkanı Niyazi Nefi Kara, belediye başkan yardımcıları, belediye meclisi üyeleri ve belediye çalışanlarıyla birlikte iş adamlarının da aralarında bulunduğu 41 şüpheliyi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklandı, 16'sı adli kontrol şartıyla, 7'si ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma sürecinde bazı şüphelilerin serbest bırakılmasıyla tutuklu sayısı 9'a düştü.

Soruşturmada belediye başkan yardımcıları ve Niyazi Nefi Kara'nın yeğeni Hüseyin Cem Gül'ün de aralarında olduğu çok sayıda şüpheli etkin pişmanlıktan yararlanmak amacıyla ifade verdi. Hüseyin Cem Gül'ün verdiği ifade sonrasında Cumhuriyet savcılığının gözetiminde gerçekleştirilen yer gösterme ve arama çalışmalarında, 1 depoda gizlenmiş halde 3 kilogram külçe altın, 500 bin avro ve 153 bin 160 dolar ele geçirildi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Soruşturmayı tamamlayan Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan, 32 ayrı suç unsuru içeren iddianame Manavgat 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 'Suç örgütü kurmak ve yönetmek' suçundan 'örgüt lideri' olarak tanımlanan Niyazi Nefi Kara'nın ayrıca 'Mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizleme', 'Kazanç müsaderesi', 'İcbar suretiyle irtikap', 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Rüşvet alma', 'Zimmet' suçlarından cezalandırılması istendi.

İddianameyle 41 kişi hakkında dava açılırken, tutuklu olan 9 şüphelinin 'örgüt yöneticisi' sıfatı taşıdığı kaydedildi. İddianamede; örgüt yöneticisi olduğu belirtilen tutuklu Hüseyin Cem Gül, Mehmet Engin Tüter, iş insanı Mesut Kara ile tutuksuz iş insanları İ.G., D.D.'nin verdikleri ifadelerle, etkinlik pişmanlıktan yararlandırılmaları istendi. İddianamede sanık ifadeleri, hesap hareketleri, MASAK raporu, bilirkişi raporları, tapu kayıtları, sahte faturalar, ödeme dekontları, HTS analiz çalışması ve birçok delil de yer aldı.

Soruşturma kapsamında 9'u tutuklu 41 sanık, 2 Aralık Salı günü Manavgat 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıkacak. 3 gün sürmesi beklenen duruşmada kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasının ardından sanıklar ifade verecek.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Haber: Mithat ABAKAN/MANAVGAT, (Antalya),