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Manavgat'ta Yemişlisu Mevkiinde Yangın Çıktı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde Yemişlisu mevkiinde çıkan yangın, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yangın, hızlı müdahale ile söndürüldü.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Yemişlisu mevkiinde çıkan yangın, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Manavgat-Alanya D-400 Karayolunda yolculuk yapan vatandaşların, Yemişlisu mevkiinde orman yangını olduğu ihbarı Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler, yangının yol kenarındaki ormanlık alanda değil böğürtlen bitkileri ve çalılıkların bulunduğu yerde olduğunu belirleyerek kısa sürede söndürdü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Manavgat Jandarma Antalya Güncel Haberler

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