Manavgat'ta Yangında Mahsur Kalan Anne ve Çocukları Kurtarıldı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 4 katlı binanın son katındaki yangında evde mahsur kalan anne ve 3 çocuğunu çevredekiler kapıyı kırıp kurtardı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Yayla Mahallesi'nde 4 katlı binanın son katındaki evde meydana geldi. Yangını görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangında evde mahsur kalan anne ve 3 çocuğunu çevredekiler kapıyı kırarak dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen anne ve çocuklarına sağlık ekipleri oksijen tedavisi uyguladı. Henüz nedeni bilinmeyen yangını itfaiye ekipleri söndürdü.