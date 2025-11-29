Haberler

Manavgat'ta Yangında Mahsur Kalan Anne ve Çocukları Kurtarıldı

Güncelleme:
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir binanın son katında çıkan yangında, evde mahsur kalan anne ve 3 çocuğu çevredekiler tarafından kurtarıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü, sağlık ekipleri dumandan etkilenen aileye müdahale etti.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 4 katlı binanın son katındaki yangında evde mahsur kalan anne ve 3 çocuğunu çevredekiler kapıyı kırıp kurtardı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Yayla Mahallesi'nde 4 katlı binanın son katındaki evde meydana geldi. Yangını görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangında evde mahsur kalan anne ve 3 çocuğunu çevredekiler kapıyı kırarak dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen anne ve çocuklarına sağlık ekipleri oksijen tedavisi uyguladı. Henüz nedeni bilinmeyen yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
