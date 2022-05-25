Manavgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler

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Manavgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA - Fatih Hepokur - Güncel
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Manavgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Manavgat ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Manavgat ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Side ve Kızılağaç turizm bölgesinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere yapılan operasyonda, 8 gram metamfetamin, 48 uyuşturucu hap ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.Ş. ve A.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Fatih Hepokur - Güncel

Uyuşturucu, Jandarma, Hisarcık, Manavgat, Güncel, Haberler

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